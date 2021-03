«Temevano quanto scura sarebbe stata la pelle di mio figlio… non volevo più vivere». L’intervista a Meghan Markle massacra Buckingham Palace (Di lunedì 8 marzo 2021) «Non potevo permettere alla Storia di ripetersi». Le parole di Harry Mountbatten-Windsor sono quelle più taglienti. Quella Storia, che le agenzie stampa riportano con la S maiuscola, è la Storia di sua madre, Diana Spencer. È la storia di una donna lontana dalla Royal family, che una volta entrata ha dovuto scontrarsi con un mondo quasi ignoto, conosciuto solo dalle cronache delle riviste. È questa la parola che Meghan Markle, la moglie di Harry e duchessa del Sussex, ha tracciato con il marito nella prima intervista concessa da quando i due hanno deciso di lasciare Londra per trasferirsi negli Stati Uniti, dove vivono a Los Angeles. Concessa, per questa intervista, è un termine forse troppo benevolo. Secondo quanto trapelato infatti L’intervista, condotta da Oprah Winfrey, è stata pagata circa 7 ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) «Non potevo permettere alla Storia di ripetersi». Le parole di Harry Mountbatten-Windsor sono quelle più taglienti. Quella Storia, che le agenzie stampa riportano con la S maiuscola, è la Storia di sua madre, Diana Spencer. È la storia di una donna lontana dalla Royal family, che una volta entrata ha dovuto scontrarsi con un mondo quasi ignoto, conosciuto solo dalle cronache delle riviste. È questa la parola che, la moglie di Harry e duchessa del Sussex, ha tracciato con il marito nella prima intervista concessa da quando i due hanno deciso di lasciare Londra per trasferirsi negli Stati Uniti, dove vivono a Los Angeles. Concessa, per questa intervista, è un termine forse troppo benevolo. Secondotrapelato infatti, condotta da Oprah Winfrey, èpagata circa 7 ...

