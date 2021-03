Harry e Meghan via da Londra: avevano paura per la sicurezza del piccolo Archie (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stata una intervista sicuramente molto forte quella che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah ma non così scandalosa come qualcuno ci si aspettava o forse solo in parte perchè i due hanno lanciato delle bordate pesantissime, senza però fare i nomi. La coppia ha infatti raccontato della vita nel Regno Unito, delle difficoltà incontrare soprattutto dopo il matrimonio e del motivo per il quale alla fine hanno deciso di lasciare tutto. Probabilmente, stando alla loro versione dei fatti, ha influito molto la paura per il piccolo Archie che, a detta di Meghan e Harry, restando a Londra non avrebbe avuto la giusta protezione. Harry poi ha spiegato di essersi reso conto che Meghan avrebbe potuto rivivere lo stesso incubo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stata una intervista sicuramente molto forte quella chehanno rilasciato a Oprah ma non così scandalosa come qualcuno ci si aspettava o forse solo in parte perchè i due hanno lanciato delle bordate pesantissime, senza però fare i nomi. La coppia ha infatti raccontato della vita nel Regno Unito, delle difficoltà incontrare soprattutto dopo il matrimonio e del motivo per il quale alla fine hanno deciso di lasciare tutto. Probabilmente, stando alla loro versione dei fatti, ha influito molto laper ilche, a detta di, restando anon avrebbe avuto la giusta protezione.poi ha spiegato di essersi reso conto cheavrebbe potuto rivivere lo stesso incubo ...

Advertising

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - repubblica : ?? Meghan in tv: 'Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio. Io e Harry attendiamo una bambina' - Corriere : Meghan alla Cbs: «Ho pensato al suicidio» ed Harry «nessun aiuto da mio padre» - medicojunghiano : RT @nikidelgiu: Ho visto parti dell’intervista di Harry e Meghan per Oprah, mi dispiace per come siano andate le cose e per il modo in cui… - Pandemonio___ : Poi boh dire che il titolo di Principe ad Archie non è stato dato per razzismo senza specificare che non gli era au… -