Conte: “Siamo a +13 sull’Atalanta, una squadra che poteva ambire allo Scudetto” (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport l’importantissimo successo sull’Atalanta: “L’esultanza finale dei giocatori? Ci Siamo riportati a +6, quando giochi dopo sapendo che le inseguitrici più vicine hanno vinto è inevitabile che da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. La pressione però aumenterà da qui alla fine. In più giocavamo con l’Atalanta, una squadra che prende punti a tutte le grandi. Sono stati meno arrembanti. sono 3 punti importanti contro un’ottima squadra, praticamente stacchiamo l’Atalanta per il discorso Scudetto andando a +13. Per me, per ciò che ha fatto in questi anni e per la maturità raggiunta, poteva ambire al posto Champions ma pure dare fastidio e giocarsi lo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport l’importantissimo successo: “L’esultanza finale dei giocatori? Ciriportati a +6, quando giochi dopo sapendo che le inseguitrici più vicine hanno vinto è inevitabile che da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. La pressione però aumenterà da qui alla fine. In più giocavamo con l’Atalanta, unache prende punti a tutte le grandi. Sono stati meno arrembanti. sono 3 punti importanti contro un’ottima, praticamente stacchiamo l’Atalanta per il discorsoandando a +13. Per me, per ciò che ha fatto in questi anni e per la maturità raggiunta,al posto Champions ma pure dare fastidio e giocarsi lo ...

