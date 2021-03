Bonus 110%, escluso il maxi sconto per riqualificare i ruderi (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha ammesso alla maxi detrazione fiscale i fabbricati in degrado solo per gli interventi di messa in sicurezza Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha ammesso alladetrazione fiscale i fabbricati in degrado solo per gli interventi di messa in sicurezza

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110% Incubo ricarica in condominio / Vaielettrico risponde 'A bito in un condomino composto da 6 proprietà e abbiamo deciso di rinnovare (pesantemente) il nostro immobile approfittando del bonus 110% . Uno di questi investimenti sono i panelli solari. Ho ...

Pd Biella interroga Corradino sul Superbonus 110%: "Ne siete a conoscenza e volete aderire?" Nuova interrogazione del gruppo consiliare del Pd Biella. A finire sotto la lente d'ingrandimento: il sostegno tecnico per le attività del Superbonus 110%. "In occasione dell'emanazione del Bonus Facciate 2020, raccogliendo le sollecitazioni pervenute durante la seduta della commissione tecnica, nel mese di marzo 2020 l'amministrazione ha ...

Uffici Edilizia chiusi, bonus 110 a rilento La Nuova Sardegna "Sant’Orso non è Scampia Ma nessuno ha mai voluto risolvere i suoi problemi" "Il video è stato girato davanti ai palazzoni popolari che sono in degrado, ma forse potrebbero essere rimessi a nuovo (con il bonus 110%) se solo chi di dovere si adoperasse". E’ una voce fuori dal c ...

Uffici Edilizia chiusi, bonus 110 a rilento Le pratiche energetiche sono arenate, tecnici in difficoltà. L’assessore: «Apriremo al pubblico dalla prossima settimana» ...

