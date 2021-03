Sonego-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Doha 2021

(Di domenica 7 marzo 2021) Il primo turno dell’Atp 250 diproporrà lo scontro tra Lorenzoe Taylor, valido come esordio di entrambi i giocatori. L’azzurro dovrà affrontare l’ostico statunitense, abile sul veloce e dotato di un servizio potenzialmente devastante: sfida complessa, ma alla portata di, cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. La sfida andrà in scena lunedì 8 marzo, come secondo incontro sul Campo A, a partire dalle ore 12.30 (dopo Basilashvili-Millman). Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà ...

...Atp Doha (1) Thiem bye (WC) Zayid vs Karatsev Q vs Bublik Opelka vs (5) Bautista Agut (3) Rublev bye Gasquet vs Q Lajovic vs Fucsovics Q vs (7) Wawrinka (6) Goffin vs Krajinovic vs Q vs ...... 23) Casper Ruud (NOR, 24) Benoit Paire (FRA, 25) Hubert Hurkacz (POL, 26) Taylor Fritz (USA, 27) Filip Krajinovic (SRB, 28) Ugo Humbert (POL, 29) Daniel Evans (GBR, 30) Lorenzo Sonego (31) Adrian ...