**Sanremo: Amadeus, 'mi scuso per orario vincitore ma giornalisti si scusino per 'flop'** (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Chiedo scusa per la proclamazione dopo le 2, non è stata pensata per mancare di rispetto a voi, e qualora voi abbiate percepito questo come una mancanza di rispetto, io vi chiedo scusa. E' stata così, l'anno prossimo arriverà qualcuno che la darà un'ora prima e farà meglio. La stessa però rispetto e onestà la dovete avere voi. La stessa onestà nei confronti del pubblico a casa la chiedo a voi nel dire che questo è uno dei Sanremo più forti nella storia del festival, anche in termini di ascolti". Amadeus 'sbrocca' e mette i puntini sulle 'i' nel corso della conferenza stampa finale del festival. Alle lamentele dei giornalisti per l'orario della proclamazione, che non ha permesso a molte testate cartacee di mettere in pagina il nome dei vincitori, il direttore artistico chiede scusa ma sottolinea commentando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Chiedo scusa per la proclamazione dopo le 2, non è stata pensata per mancare di rispetto a voi, e qualora voi abbiate percepito questo come una mancanza di rispetto, io vi chiedo scusa. E' stata così, l'anno prossimo arriverà qualcuno che la darà un'ora prima e farà meglio. La stessa però rispetto e onestà la dovete avere voi. La stessa onestà nei confronti del pubblico a casa la chiedo a voi nel dire che questo è uno dei Sanremo più forti nella storia del festival, anche in termini di ascolti".'sbrocca' e mette i puntini sulle 'i' nel corso della conferenza stampa finale del festival. Alle lamentele deiper l'della proclamazione, che non ha permesso a molte testate cartacee di mettere in pagina il nome dei vincitori, il direttore artistico chiede scusa ma sottolinea commentando ...

