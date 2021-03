It’s raining nerd, Hallelujah (Di domenica 7 marzo 2021) nerd: sfigati? Eterni Peter Pan? Sognatori? Magari un po’ tutto, magari nulla di questo, personalmente io amo definirci come “appassionati”. Ecco, per me noi nerd siamo degli appassionati. Di cosa? Importa davvero? Ok, proviamo a dire due cose in più… !Disclaimer: Non ho la pretesa di dare LA DEFINIZIONE GIUSTA, forse non esiste neanche e se esistesse io non la conoscerei, la mia è semplicemente una riflessione! Certamente quella del nerd è una cosiddetta subcultura, ossia un termine che descrive un insieme di persone con caratteristiche simili come ad esempio linguaggio, riferimenti, abbigliamento, pratiche e preferenze. In pratica un collettivo con all’interno una sufficiente omogeneità da poter sviluppare una distinzione rispetto agli “altri”. Una subcultura quindi, che nel mainstream di oggi, come a mio avviso evidenzia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021): sfigati? Eterni Peter Pan? Sognatori? Magari un po’ tutto, magari nulla di questo, personalmente io amo definirci come “appassionati”. Ecco, per me noisiamo degli appassionati. Di cosa? Importa davvero? Ok, proviamo a dire due cose in più… !Disclaimer: Non ho la pretesa di dare LA DEFINIZIONE GIUSTA, forse non esiste neanche e se esistesse io non la conoscerei, la mia è semplicemente una riflessione! Certamente quella delè una cosiddetta subcultura, ossia un termine che descrive un insieme di persone con caratteristiche simili come ad esempio linguaggio, riferimenti, abbigliamento, pratiche e preferenze. In pratica un collettivo con all’interno una sufficiente omogeneità da poter sviluppare una distinzione rispetto agli “altri”. Una subcultura quindi, che nel mainstream di oggi, come a mio avviso evidenzia ...

Advertising

joonithingoes : Comunque buongiorno al mondo it's raining again tell me something that I don't know~~ a tutti buon proseguimento d… - artvtoms : it's raining again tell me something nanana è l'unica cosa che ho capito - havrysgolden : IL POTERE DI JUNGKOOK DI DIRE “IT’S RAINING” NEL BRIDGE DI DIS EASE E QUA BELL E BUON HA INIZIATO A PIOVERE CIAO SO… - esseddomani : @ColeiCheRompe Ma solo perché non mi hai mai sentito cantare 'it's raining man' sotto la doccia?? - Black_Sere : Scusate ma nella cover di it's Raining gli Ateez ci avevano spoilerato qualche passo della coreo di I'm the one?!!… -

Ultime Notizie dalla rete : It’s raining Video esclusivo: Triumph Speed Triple R e S 2016 La Stampa