Atp Doha 2021: programma e orari di lunedì 8 marzo con Sonego (Di domenica 7 marzo 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Doha, per quanto concerne lunedì 8 marzo. In campo Lorenzo Sonego, per il primo turno della competizione che ospiterà il ritorno di Roger Federer, opposto a Taylor Fritz: esordio tutt’altro che agevole. Di particolare interesse il match con protagonista Aslan Karatsev, outsider degli Australian Open, che affronterà la wild card Zayid. Di seguito la programmazione completa dell’Atp di Doha, primo turno da vivere. CENTRE COURT dalle ore 12.30 – (WC) Zayid vs (WC) Karatsev a seguire – (Q) Ramanathan vs Bublik non prima delle ore 14.00 – Gasquet vs Rola a seguire – Opelka vs (5) Gasquet COURT A dalle ore 12.30 – Basilashvili vs Millman a seguire – Sonego vs Fritz SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne. In campo Lorenzo, per il primo turno della competizione che ospiterà il ritorno di Roger Federer, opposto a Taylor Fritz: esordio tutt’altro che agevole. Di particolare interesse il match con protagonista Aslan Karatsev, outsider degli Australian Open, che affronterà la wild card Zayid. Di seguito lazione completa dell’Atp di, primo turno da vivere. CENTRE COURT dalle ore 12.30 – (WC) Zayid vs (WC) Karatsev a seguire – (Q) Ramanathan vs Bublik non prima delle ore 14.00 – Gasquet vs Rola a seguire – Opelka vs (5) Gasquet COURT A dalle ore 12.30 – Basilashvili vs Millman a seguire –vs Fritz SportFace.

