Un pentito contro Meloni: «Soldi a un clan di nomadi per comprare voti». La replica: «Macchina del fango contro di me»

La testimonianza arriva direttamente dal collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, che davanti ai pm antimafia romani, ha raccontato come nel 2013 – secondo quanto rivela la Repubblica – Fratelli d'Italia avrebbe fatto avere al clan nomade Travali 35 mila euro per comprare voti e attaccare manifesti a favore di Pasquale Maietta, ex tesoriere di Fdl alla Camera. Maietta ha legami di vecchia data con il boss Costantino "Cha Cha" Di Silvio, quest'ultimo coinvolto nel processo Olimpia sulla costruzione di tre organizzazioni criminali. Un affare che coinvolgerebbe anche Giorgia Meloni: «Maietta ha detto alla Meloni che c'era bisogno di pagare i ragazzi presenti per la campagna elettorale e la Meloni ha risposto: 'Dì a questi ragazzi che ne parlino con il mio segretario"», ha ...

