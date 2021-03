Sospesi visite e ricoveri non urgenti | in Piemonte ospedali in affanno

(Di domenica 7 marzo 2021) Stop alleambulatoriali none aiprocrastinabili. Una storia che, in, si ripete. In piena terza ondata, la Regione corre nuovamente ai ripari e riprogramma le attivitàere. Lo fa attraverso una disposizione del Dirmei (il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, istituito lo scorso luglio), che ridistribuisce il personale sanitario per destinarlo all’assistenza dei pazienti Covid. Restano attivi iin regime di urgenza e quelli oncologici. Nella circolare si invitano, inoltre, i direttori delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dunque lee gli esami non urgenti sarannoo rinviati, anche per l'ospedale di Ponderano. Si eseguiranno soltanto le prestazioni con prescrizione medica contrassegna con la U di Urgente ...Dunque lee gli esami non urgenti sarannoo rinviati. Si eseguiranno soltanto le prestazioni con prescrizione medica contrassegna con la U di Urgente (da eseguire entro 72 ore) e B di ...Il servizio, sospeso inizialmente causa Covid, non è mai stato ripristinato. Chi ha bisogno di un controllo cardiologico è costretto a farlo in intramoenia, oppure a Tempio o in altri distretti ...I genitori protestano e chiedono di creare appositi spazi per le visite. L’assessore Barillari: «Cercheremo una soluzione» ...