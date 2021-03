Sanremo, Amadeus: “Io e Fiorello non saremo al Festival 2022” (Di sabato 6 marzo 2021) L’annuncio shock è arrivato giusto nel giorno tanto atteso della finale. Amadeus e Fiorello non saranno presenti a Sanremo 2022 Un annuncio incredibile in sala stampa, all’improvviso, senza dare possibilità di replica. Il Festival di Sanremo 2021 è arrivato alla sua serata finale, e c’è spazio, dunque, per gli annunci roboanti. Ed ecco che Amadeus, mitico conduttore di questa manifestazione ha stoppato ogni velleità. Non saranno né lui né Rosario Fiorello, infatti, i conduttori del Festival 2022. Una tradizione che si spezza, dunque, e che a questo punto getta nuovo hype per il pubblico per capire chi possano essere i nuovi conduttori della nuova manifestazione. “Non ci sarà l’Ama ter. Fare ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) L’annuncio shock è arrivato giusto nel giorno tanto atteso della finale.non saranno presenti aUn annuncio incredibile in sala stampa, all’improvviso, senza dare possibilità di replica. Ildi2021 è arrivato alla sua serata finale, e c’è spazio, dunque, per gli annunci roboanti. Ed ecco che, mitico conduttore di questa manifestazione ha stoppato ogni velleità. Non saranno né lui né Rosario, infatti, i conduttori del. Una tradizione che si spezza, dunque, e che a questo punto getta nuovo hype per il pubblico per capire chi possano essere i nuovi conduttori della nuova manifestazione. “Non ci sarà l’Ama ter. Fare ...

