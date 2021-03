Live Spezia-Benevento 1-1 Verde pareggia dopo l'assedio dei liguri (Di sabato 6 marzo 2021) Un Benevento in crisi alla ricerca del riscatto nel difficile stadio Picco di La Spezia contro la compagine di Italiano già vincitrice al Vigorito. Ma nemmeno lo Spezia se la passa... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 marzo 2021) Unin crisi alla ricerca del riscatto nel difficile stadio Picco di Lacontro la compagine di Italiano già vincitrice al Vigorito. Ma nemmeno lose la passa...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - JuventusTV : VIA AL POST PARTITA! Live qui ?? - calciomercatoit : 70' - GOOOOL! Verde trova il pareggio per lo #Spezia ??? #SpeziaBenevento 1-1 ???? #SerieATIM Live - calciomercatoit : 56' - Traversa di Gyasi per lo Spezia! ??? #SpeziaBenevento 0-1 ???? #SerieATIM Live -