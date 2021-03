Le Sardine coi sacchi a pelo, "pronti a occupare la sede del Pd" (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Mattia Santori e altri esponenti del movimento delle Sardine si sono presentati con sacchi a pelo davanti al Nazareno, sede del PD. "Siamo pronti a rimanere dentro al Nazareno finché non ci assicurano che le cose si fanno con le persone", ha spiegato Santori. Indossando le t-shirt rosse con la scritta 'Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? 6000 Sardine", la delegazione del movimento, nato in occasione delle regionali in Emilia-romagna, è composta da una ventina di militanti, anche per evitare assembramenti nella piazza nel centro storico di Roma. Santori e pochi altri hanno portato dei sacchi a pelo e si erano detti pronti al presidio permanente se non fossero stati ascoltati. La presidente del Pd Valentina ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Mattia Santori e altri esponenti del movimento dellesi sono presentati condavanti al Nazareno,del PD. "Siamoa rimanere dentro al Nazareno finché non ci assicurano che le cose si fanno con le persone", ha spiegato Santori. Indossando le t-shirt rosse con la scritta 'Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? 6000", la delegazione del movimento, nato in occasione delle regionali in Emilia-romagna, è composta da una ventina di militanti, anche per evitare assembramenti nella piazza nel centro storico di Roma. Santori e pochi altri hanno portato deie si erano dettial presidio permanente se non fossero stati ascoltati. La presidente del Pd Valentina ...

Advertising

fisco24_info : Le Sardine coi sacchi a pelo, 'pronti a occupare la sede del Pd': AGI - Mattia Santori e altri esponenti del movime… - Sunny77 : Mi ricorda i fraidaiforfiuciur che, in piena pandemia, vanno a ballare nelle piazze coi novax, alluminati e pro-tru… - claxaste : Siete dei patetici pezzi di sterco! Dovete sgretolarvi PDioti voi e PentaDementi coi quali volete fondervi. Inveit… - purtroppo : Stanley Tucci riesce a mangiare la mortadella con le sardine! Secondo me ha i calzini coi sandali... - skyeyes_ : Non so se mi stranisce di piú la solita cazzo di musica coi mandolini di sottofondo o il tizio delle Sardine che ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine coi Ultime Notizie Roma del 06 - 03 - 2021 ore 11:10 ...nazionale del 13 e 14 marzo dovrei leggere un nuovo leader e oggi a Nazzareno presidio le sardine ...il papà per un incontro con la Ayatollah sistani poi viene a Syria a Ur dei caldei Per pregare coi ...

Ultime Notizie Roma del 06 - 03 - 2021 ore 09:10 ...nazionale del 13 e 14 marzo dovrei leggere un nuovo leader e oggi a Nazzareno presidio le sardine ...il papà per un incontro con la Ayatollah sistani poi viene a Syria a Ur dei caldei Per pregare coi ...

Le Sardine coi sacchi a pelo, "pronti a occupare la sede del Pd" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Le Sardine coi sacchi a pelo, "pronti a occupare la sede del Pd" Protesta di una ventina di esponenti del movimento guidati dal portavoce Mattia Santori. Una delegazione è stata ricevuta dalla presidente dem, Valentina Cuppi ...

La rissa social su foibe e Anna Frank di Alessandra Zanardi I radical chic, Anna Frank, Greta e le sardine. C’è di tutto nei commenti di Chiara Caponetto, esponente della Lega e vicepresidente del consiglio comunale a San Giuliano, che al ...

...nazionale del 13 e 14 marzo dovrei leggere un nuovo leader e oggi a Nazzareno presidio le...il papà per un incontro con la Ayatollah sistani poi viene a Syria a Ur dei caldei Per pregare......nazionale del 13 e 14 marzo dovrei leggere un nuovo leader e oggi a Nazzareno presidio le...il papà per un incontro con la Ayatollah sistani poi viene a Syria a Ur dei caldei Per pregare...Protesta di una ventina di esponenti del movimento guidati dal portavoce Mattia Santori. Una delegazione è stata ricevuta dalla presidente dem, Valentina Cuppi ...di Alessandra Zanardi I radical chic, Anna Frank, Greta e le sardine. C’è di tutto nei commenti di Chiara Caponetto, esponente della Lega e vicepresidente del consiglio comunale a San Giuliano, che al ...