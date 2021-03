FIFA 21: Le loot box vietate ai minori di 18 anni in Germania dalla prossima primavera (Di sabato 6 marzo 2021) Il Parlamento Federale Tedesco (Bundestag) ha approvato la riforma della legge sulla protezione dei giovani. La legge potrebbe introdurre classificazioni di età più rigorose anche per i videogiochi. Con una riforma della legge sulla protezione dei giovani, il governo vuole garantire che i bambini non entrino in contatto con le loot box e non siano incentivati ad effettuare acquisti nei videogiochi. Il Bundestag ha approvato la modifica venerdì. Il ministero della famiglia aveva avviato la riforma della legge quasi 20 anni fa. Ciò potrebbe avere conseguenze devastanti per gli sviluppatori di videogiochi. Con la riforma le loot box sono entrate nel mirino del governo tedesco cosi come i contenuti a pagamento in giochi che permettono di sbloccare vestiti, armi e carte proprio come accade in FUT. La legge parla di “rischi da ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 6 marzo 2021) Il Parlamento Federale Tedesco (Bundestag) ha approvato la riforma della legge sulla protezione dei giovani. La legge potrebbe introdurre classificazioni di età più rigorose anche per i videogiochi. Con una riforma della legge sulla protezione dei giovani, il governo vuole garantire che i bambini non entrino in contatto con lebox e non siano incentivati ad effettuare acquisti nei videogiochi. Il Bundestag ha approvato la modifica venerdì. Il ministero della famiglia aveva avviato la riforma della legge quasi 20fa. Ciò potrebbe avere conseguenze devastanti per gli sviluppatori di videogiochi. Con la riforma lebox sono entrate nel mirino del governo tedesco cosi come i contenuti a pagamento in giochi che permettono di sbloccare vestiti, armi e carte proprio come accade in FUT. La legge parla di “rischi da ...

