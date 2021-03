Entra in vigore il primo Dpcm firmato Draghi: ecco cosa prevede (Di sabato 6 marzo 2021) Entra in vigore sabato (6 marzo) il nuovo Dpcm, il primo firmato da Mario Draghi, valido dal 6 marzo al 6 aprile. Il testo, firmato dal premier lo scorso 2 marzo, disciplina dunque anche le festività pasquali, salvo nuovi provvedimenti ad hoc che potrebbero arrivare qualora da qui ad aprile il Governo ritenesse necessarie ulteriori restrizioni. Il Dpcm di Draghi (che nelle scorse ore ha annunciato che il 18 marzo sarà a Bergamo) ricalca nell’impianto generale quelli di Giuseppe Conte, improntanti al rigore. Restano dunque in vigore il sistema a fasce colorate, il coprifuoco e lo stop agli spostamenti tra regioni; inoltre, c’è un’ulteriore stretta sulla scuola. Tra le novità principali c’è proprio la stretta sulla ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 marzo 2021)insabato (6 marzo) il nuovo, ilda Mario, valido dal 6 marzo al 6 aprile. Il testo,dal premier lo scorso 2 marzo, disciplina dunque anche le festività pasquali, salvo nuovi provvedimenti ad hoc che potrebbero arrivare qualora da qui ad aprile il Governo ritenesse necessarie ulteriori restrizioni. Ildi(che nelle scorse ore ha annunciato che il 18 marzo sarà a Bergamo) ricalca nell’impianto generale quelli di Giuseppe Conte, improntanti al rigore. Restano dunque inil sistema a fasce colorate, il coprifuoco e lo stop agli spostamenti tra regioni; inoltre, c’è un’ulteriore stretta sulla scuola. Tra le novità principali c’è proprio la stretta sulla ...

borghi_claudio : @FmMosca Caro Francesco, come pensavo ormai si sapesse un DPCM non si accetta e non si appoggia. Entra in vigore se… - RegioneLazio : #COVID19 ??La provincia di Frosinone passa in Zona Arancione. L’ordinanza entra in vigore dalle ore 00.01 dell’1… - Yi_Benevolence : @10clarenc3 @sabrimaggioni Cosa c'entra? Il protocollo tachipirina è in vigore da un anno e sono loro ad averlo implementato. - Simo07827689 : RT @utini19: Entra in vigore il nuovo DPCM come faceva pure Conte, per favore qualcuno spieghi alla Meloni che non c'è il tempo per i DL ch… - PieCicci74 : Da oggi entra in vigore il #Dpcm del nuovo presidente #Pescecane sostenuto in parlamento dalla maggioranza vaccin-c… -