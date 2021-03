Duro colpo al clan mafioso Scalisi di Adrano (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - È stato disarticolato dalla polizia il clan Scalisi di Adrano, imponente gruppo criminale, articolazione territoriale del clan “Laudani” di Catania. Tra i reati contestati figurano: l'associazione di tipo mafioso, il traffico e lo spaccio di droga, la detenzione di armi e le estorsioni con metodo mafioso. Documentati dagli investigatori atti intimidatori e ritorsioni nei confronti dei familiari di un collaboratore di giustizia. Eseguite 15 misure cautelari personali. Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI - È stato disarticolato dalla polizia ildi, imponente gruppo criminale, articolazione territoriale del“Laudani” di Catania. Tra i reati contestati figurano: l'associazione di tipo, il traffico e lo spaccio di droga, la detenzione di armi e le estorsioni con metodo. Documentati dagli investigatori atti intimidatori e ritorsioni nei confronti dei familiari di un collaboratore di giustizia. Eseguite 15 misure cautelari personali.

