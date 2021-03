Dall’abbandono alle cure specialistiche | così abbiamo implementato i servizi sanitari

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 6 marzo 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! A cura di Raimondo Innamorato, sindaco del Comune di Noicàttaro amministrato dal MoVimento 5 Stelle, del vicesindaco Nunzio Latrofa e della consigliera delegata aiMaria Rosa Debellis. • IL PROBLEMA Fino al nostro insediamento la città di Noicàttaro non ha mai potuto beneficiare di assistenzaa in loco pur disponendo di una struttura idonea. Gli unici ...