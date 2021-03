Bonus baby-sitter | pagati soprattutto i nonni | ecco i dati Inps

(Di sabato 6 marzo 2021), emerge un dato insolito ma fantastico in una recente analisi realizzata dall’. A beneficiare del sussidio sono stati… icol. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata direttamente dall’per evidenziare il disagio vissuto dalle famiglie causa Covid-19. Piuttosto che ingaggiare qualcuno per prendersi cura dei piccoli, L'articolo proviene da Inews.it.

Non solo, per queste categorie verrà anche rifinanziato ilsitter , anche se sugli importi e le categorie beneficiare il dibattito è ancora aperto (con Conte il contributo era pari a 600 ...Le famiglie che hanno chiesto ilsitter previsto per la cura dei bambini rimasti a casa a causa dell'emergenza covid in molti casi hanno ingaggiato direttamente i nonni . E' quanto emerge da un approfondimento dell'Inps ...L'INPS, con il messaggio n.950 del 5/3/2021, comunica la proroga del termine per l'appropriazione del bonus, nonché per l'inserimento nel Libretto ...Su oltre 556 mila baby sitter pagati con il libretto famiglia con il bonus più di 339 mila avevano oltre 60 anni ...