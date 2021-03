Sanremo, è caos problemi tecnici: Neffa fa chiarezza sull’accaduto (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la terza serata del Festival di Sanremo i concorrenti erano chiamati a sfidarsi su cover di grandi brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Ad aprire le danze, ma sicuramente non con il piede giusto, Noemi e Neffa. La coppia ha interpretato ‘Prima di andare via’, un pezzo di Neffa inciso nel 2003. Fin dai primi minuti dell’esibizione, però, si è compreso subito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e, se come si suol dire chi ben comincia è già a metà dell’opera, la terza serata della kermesse musicale è andata, dal punto di vista tecnico, solo peggiorando. Il duetto fuori tempo dopo lo scivolone di Neffa L’attacco di Neffa è partito fuori tempo fin da subito: nei primi minuti della canzone, infatti, era palese a tutti che ci fosse un problema di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la terza serata del Festival dii concorrenti erano chiamati a sfidarsi su cover di grandi brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Ad aprire le danze, ma sicuramente non con il piede giusto, Noemi e. La coppia ha interpretato ‘Prima di andare via’, un pezzo diinciso nel 2003. Fin dai primi minuti dell’esibizione, però, si è compreso subito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto e, se come si suol dire chi ben comincia è già a metà dell’opera, la terza serata della kermesse musicale è andata, dal punto di vista tecnico, solo peggiorando. Il duetto fuori tempo dopo lo scivolone diL’attacco diè partito fuori tempo fin da subito: nei primi minuti della canzone, infatti, era palese a tutti che ci fosse un problema di ...

fattoquotidiano : Sanremo, ristoratori in rivolta per il caos ordinanze: Toti apre, poi vara lo stop in pieno festival. “Avevamo già… - StefanoSettimo : ESPLODE IL CAOS NELLA FAMIGLIA REALE BRITANNICA MENTRE GLI ZAGAMIANI SI ... - NoemiAddicted : RT @ElisaHelle: In tutto questo caos... esce il suo nuovo album! ???? Attenzione alle classiche ?? #Noemi #Metamorfosi #Sanremo2021 #Sanremo21… - nicolarovetta : @_caos_calmo_ Guardi Sanremo così? - veronicasvojce : RT @ElisaHelle: In tutto questo caos... esce il suo nuovo album! ???? Attenzione alle classiche ?? #Noemi #Metamorfosi #Sanremo2021 #Sanremo21… -