Sanremo 2021 | Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale | “Da piccolo mi chiamavano Cinzia Ero troppo esile | effeminato e biondino”

"È la prima volta che lo scrivo. ci ho pensato molto se avesse senso e si?, ha senso. Da ragazzino sono Stato bullizzato". Esordisce così Lodo Guenzi in un post pubblicato su Instagram lo scorso giugno in cui rivela per la prima volta di esser Stato vittima dei bulli. Il cantante de Lo Stato Sociale ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente le prepotenze subite quando era un bambino. "Non credo sia successo solo a me, ma e? cosi? – si legge nel post -, troppo esile, effeminato, biondino". Guenzi ricorda le angherie: "A dire il vero almeno ero in una classe in cui se la prendevano con un ragazzetto italiano e non con il compagno pakistano o bengalese, che sono sempre stati i miei ...

