Madame, look da professoressa a Sanremo 2021: il dettaglio che non tutti hanno notato (Di venerdì 5 marzo 2021) nell’outfit scelto dalla cantante per la terza serata. Una serata ricca di emozioni, quella del Festival di Sanremo andata in onda ieri, giovedì 4 marzo 2021. È stata la serata dedicata alle cover: gli artisti in gara hanno omaggiato canzoni d’autore, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021) nell’outfit scelto dalla cantante per la terza serata. Una serata ricca di emozioni, quella del Festival diandata in onda ieri, giovedì 4 marzo. È stata la serata dedicata alle cover: gli artisti in garaomaggiato canzoni d’autore, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

themoganolyme : Madame: pazzesco l'arrangiamento e pazzesca lei sul palco. Canzone: 8 Look: 7 Esibizione: 8 Totale: 7.7 #Sanremo2021 - spoilel_ : Look prof di italiano delle medie + banchi con le rotelle+ balletto+ tiktoker pianista Madame ti amo… - Denise90172492 : RT @Alessia900000: #Sanremo2021 #Madame canta sola alla serata dei duetti??il suo look è discutibile, non è stata male ma #AdrianoCelentano… - Bebbe___ : Madame Look: 6 Esibizione: 8 #Sanremo2021 - Alessia900000 : #Sanremo2021 #Madame canta sola alla serata dei duetti??il suo look è discutibile, non è stata male ma… -