La disabilità non è sofferenza, diciamolo anche a Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) È dagli anni ‘70 che il «modello sociale» dei disability studies ci dice una cosa sacrosanta: la disabilità non esiste. Esistono, semmai, dei contesti sociali, culturali e fisici sfavorevoli, nei quali le persone possono diventare disabili se non si trovano nelle condizioni di poter fare quel che fanno gli altri, o per mancanza di strumenti e servizi utili o perché incontrano ostacoli e barriere (non solo architettoniche) sul loro percorso di vita. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) È dagli anni ‘70 che il «modello sociale» dei disability studies ci dice una cosa sacrosanta: la disabilità non esiste. Esistono, semmai, dei contesti sociali, culturali e fisici sfavorevoli, nei quali le persone possono diventare disabili se non si trovano nelle condizioni di poter fare quel che fanno gli altri, o per mancanza di strumenti e servizi utili o perché incontrano ostacoli e barriere (non solo architettoniche) sul loro percorso di vita.

Sport e Salute, primo anno di Cozzoli: 545 mln di euro erogati e 164mila collaboratori censiti Nonostante il Covid, Sport e Salute SpA e il sistema sportivo italiano non si sono fermati. Con ... accessibile a persone con disabilità, con oltre 8000 presenze e oltre 3000 ore di assistenza.

A scuola i figli dei key workers: ma nessuno sa chi sono (05/03/2021) Si tratta degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali e degli alunni figli di ... Nella nota 1990 del 5 novembre 2020 del Ministero dell'Istruzione non lo precisava. E non lo fa nemmeno ...

