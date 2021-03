Ibra a Sanremo, parla il motociclista: «È tutto vero, voleva guidare lui» (Di venerdì 5 marzo 2021) Ibra, quel passaggio in moto raccontato da chi lo ha accompagnato, tra conferme, ironia e la grande emozione del momento inaspettato Ibra, quel passaggio in moto raccontato da chi lo ha accompagnato, tra conferme, ironia e la grande emozione del momento inaspettato. COSA È SUCCESSO- «È successo che ieri c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: “Ma questo è Ibra”. L’autista abbassa il finestrino e dice: “Ibra chiede se lo porti a Sanremo”. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: “Sto accompagnando Ibra a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021), quel passaggio in moto raccontato da chi lo ha accompagnato, tra conferme, ironia e la grande emozione del momento inaspettato, quel passaggio in moto raccontato da chi lo ha accompagnato, tra conferme, ironia e la grande emozione del momento inaspettato. COSA È SUCCESSO- «È successo che ieri c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembravahimovic. Ho pensato: “Ma questo è”. L’autista abbassa il finestrino e dice: “chiede se lo porti a”. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: “Sto accompagnandoa ...

