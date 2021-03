Zaniolo spunta nel video di Chiara Nasti | ormai è scoppiato l’amore

salvione : Zaniolo, pranzo al mare con Chiara Nasti: ma spunta un terzo... - sportli26181512 : Zaniolo, pranzo al mare con #ChiaraNasti: ma spunta un terzo...: Il gioiellino della Roma si è concesso una pausa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo spunta

ViaggiNews.com

In una domenica quasi primaverile , sono molti i romani che hanno lasciato il caos della città per rilassarsi sul litorale . Tra di loro sembra esserci anche Nicolò, che ha colto l'occasione per trascorrere una tranquilla giornata al sole della costa laziale . Il talento giallorosso, che compirà 22 anni a luglio , ne ha approfittato per passare del tempo ......anche un commento della stessa Nasti, che scrive 'Ops', con tanto di cuore trafitto dalla freccia. Il corteggiamento, inoltre, sarebbe nato proprio nel giorno di San Valentino, quando...Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti ormai fanno coppia fissa: nel video dell'influencer appare anche il giocatore della Roma pronto al rientro ...Vi autorizzo alla lettura dei miei dat idi navigazioneper effetuare attività di analisi e profilazione per migliorare l’offerta e i servizi del sito in linea con le mie prefere ...