Mobilità docenti 2021, aver superato un concorso vale 12 punti (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle domande di trasferimento per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono assegnati 12 punti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle domande di trasferimento per il superamento di un pubblicoordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono assegnati 12. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Mobilità scolastica, fumata nera sulla rimozione del vincolo quinquennale. Nuovo tavolo sindacati - Ministero Dopo due giorni di incontri sulla partita della mobilità tra le organizzazioni sindacali e il Capo di Gabinetto del ministro dell'Istruzione , la questione del vincolo quinquennale per docenti e dsga ...

Alassio, un'aula itinerante per l'istituto 'Figlie di Maria Ausiliatrice' "Le normative anti - covid hanno molto limitato la mobilità degli studenti all'interno delle scuole ...ad utilizzare i nuovi pc con grande entusiasmo e soddisfazione anche da parte del corpo docenti. < ...

