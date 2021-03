Ibrahimovic, incidente in autostrada: ecco cosa è successo! (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic questa sera è arrivato alla terza serata del Festival di Sanremo in netto ritardo ed il motivo è stato un incidente. Infatti l’attaccante del Milan è rimasto bloccato in autostrada a causa, appunto, di un incidente. E’ stato proprio lo svedese a raccontare la storia e la dinamica. Si trovava bloccato in autostrada da diverse ore, infatti, e ad un certo punto ha deciso di scendere dalla macchina. “Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo. Fortunatamente era un milanista e non ha rifiutato”. La storia è veramente assurda ma è quello che ha raccontato Zlatan Ibrahimovic dal palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo. Giornal.it. Leggi su giornal (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatanquesta sera è arrivato alla terza serata del Festival di Sanremo in netto ritardo ed il motivo è stato un. Infatti l’attaccante del Milan è rimasto bloccato ina causa, appunto, di un. E’ stato proprio lo svedese a raccontare la storia e la dinamica. Si trovava bloccato inda diverse ore, infatti, e ad un certo punto ha deciso di scendere dalla macchina. “Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo. Fortunatamente era un milanista e non ha rifiutato”. La storia è veramente assurda ma è quello che ha raccontato Zlatandal palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo. Giornal.it.

IlContiAndrea : ATTENZIONE SGUB @FQMagazineit @fattoquotidiano Zlatan #Ibrahimovic bloccato in autostrada per un incidente: risch… - notearsnem : RT @ToniaPeluso: Ibrahimovic è qui a fare il racconto da sopravvissuto di guerra di un incidente non suo. Tra l’altro credo che andando in… - Reberebby215 : RT @ToniaPeluso: Ibrahimovic è qui a fare il racconto da sopravvissuto di guerra di un incidente non suo. Tra l’altro credo che andando in… - ThaoMasin : RT @ToniaPeluso: Ibrahimovic è qui a fare il racconto da sopravvissuto di guerra di un incidente non suo. Tra l’altro credo che andando in… - JEthoughts93 : Voi state male, molto male! Tutti a dire: WOW Ibrahimovic è bloccato, sto scemo ci ha fatto la grazia di non presen… -