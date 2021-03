Bus in fiamme in pieno centro città | intervengono i vigili del fuoco

(Di giovedì 4 marzo 2021) Idedella centrale di Bergamo sono intervenuti per l’incendio di un autobus della linea Atb intorno alle 12 di giovedì 4 marzo in via Tiraboschi,. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’incendio ha avuto origine dal riscaldatore e stava coinvolgendo anche gli interni. Spente in tempo lei pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo. L'articolo BergamoNews.

Le fiamme sono divampate da un riscaldatore e rischiavano di propagarsi anche all'interno del mezzo in via Tiraboschi. I Vigili de fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti per l'incendio di un autobus della linea Atb intorno alle 12 di giovedì 4 marzo in via Tiraboschi, pieno centro città. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.