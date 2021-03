Tensione Genoa - Samp Un positivo tra i doriani (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il derby della Lanterna è nel segno del Covid. La Samp ieri ha fatto sapere che dal "tampone eseguito sui componenti del gruppo squadra è emerso un caso di positività". Ieri in serata, entro le 24 ore ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il derby della Lanterna è nel segno del Covid. Laieri ha fatto sapere che dal "tampone eseguito sui componenti del gruppo squadra è emerso un caso di positività". Ieri in serata, entro le 24 ore ...

salines_simone : Mettetevi in testa che se volete vincere lo scudetto non potete stare in ansia per una partita in casa col Genoa. D… - MarcoReNer_azz : Ieri non ne ho avuto il tempo per una giornata senza respiro ma oggi, a difese abbassate mi sta già salendo la tens… - buoncalcio : ?? @PIERPARDO a @buoncalcio: “L’Inter vorrà evitare qualsiasi calo di tensione e si troverà a giocare una partita co… -