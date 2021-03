Il nuovo capitolo di Dolce&Gabbana, robot in passerella e mood anni ’90 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un modo di guardare con speranza al futuro e scrivere, al tempo stesso, un nuovo capitolo della loro storia. E’ il Next Chapter firmato Dolce&Gabbana, che per la collezione autunno-inverno 2021- 2022 hanno voluto parlare alle nuove generazioni, raccontando la storia di un dialogo incessante tra il Dna del brand e la realtà tecnologica. Un racconto reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha preso parte allo show dei due stilisti con robot umanoidi polifunzionali, R1 e iCub, in passerella insieme alle modelle. “Siamo davvero felici che l’Istituto Italiano di Tecnologia abbia accettato questa sfida – spiegano i due stilisti – è incredibile pensare come l’ingegno dell’uomo e la sua determinazione possano dar vita ad altre forme di intelligenza, che apprendono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un modo di guardare con speranza al futuro e scrivere, al tempo stesso, undella loro storia. E’ il Next Chapter firmato Dolce&Gabbana, che per la collezione autunno-inverno 2021- 2022 hanno voluto parlare alle nuove generazioni, raccontando la storia di un dialogo incessante tra il Dna del brand e la realtà tecnologica. Un racconto reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha preso parte allo show dei due stilisti conumanoidi polifunzionali, R1 e iCub, ininsieme alle modelle. “Siamo davvero felici che l’Istituto Italiano di Tecnologia abbia accettato questa sfida – spiegano i due stilisti – è incredibile pensare come l’ingegno dell’uomo e la sua determinazione possano dar vita ad altre forme di intelligenza, che apprendono ...

_sugarblues : @__lilacwine__ Quando esce il capitolo nuovo? Non ce la faccio più ad aspettare aaaah - itsaurara : madò stavolta non so se guardarmi gli spoiler del capitolo nuovo di snk o no... insomma è il penultimo capitolo pot… - whojiho : oggi nuovo capitolo di tokyo rev - ettoredz : RT @PrimeVideoIT: John Clark, agente della CIA, è deciso a vendicare l'omicidio di sua moglie, ma si renderà presto conto di trovarsi al ce… - PrimeVideoIT : John Clark, agente della CIA, è deciso a vendicare l'omicidio di sua moglie, ma si renderà presto conto di trovarsi… -