Morto Claudio Coccoluto | il celebre dj è scomaprso a 59 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) Èa 59ildj. A dare la notizia della sua scomparsa è il Corriere della Sera, che riferisce come l’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, abbia lottato per un anno contro una malattia: si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.