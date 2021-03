Bitcoin | aumentano gli investimenti dopo il boom

(Di martedì 2 marzo 2021) Il rally dista provocando un forte aumento deglinella criptovaluta inventata dal fantomatico Satoshi Nakamoto, un interesse causato inevitabilmente dalle prestazioni record della tecnologia blockchain pioniera nel settore. Soltanto nell’ultimo anno la crescita del prezzo di mercato è stata di quasi il 500%, con un incremento della quotazione di oltre il 74% in un mese. La tendenza non è dovuta appena agliretail, infatti è stato l’arrivo delle multinazionali e dei grandi hedge fund a dettare il cambio di ritmo. Una delle imprese più popolari ad aver ammesso di investire è stata Tesla, con Elon Musk che ha annunciato un’operazione di 1,5 miliardi di dollari inper diversificare la liquidità dell’azienda americana, tutelandosi contro l’inflazione e le politiche delle banche ...

infoiteconomia : Bitcoin NON è una BOLLA! I grandi fondi aumentano gli investimenti - cuenews_it : ??#Criptovalute e #mining ? aumentano i prezzi delle #GPU, che vanno a ruba tra gli entusiasti di #Ethereum ???… - bitcns : Bitcoin: aumentano le vendite e i volumi mentre BTC scende del 20% - RssBit : #Crypto #News: 'Bitcoin: aumentano le vendite e i volumi mentre BTC scende del 20%' - BeCrusaders : Bitcoin: aumentano le vendite e i volumi mentre BTC scende del 20% -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin aumentano

Cryptonomist

... " Tesla è una scommessa sui veicoli elettrici per entrare nell'età d'oro di questa industria edi timori che il teatrino delpossa eclissare la storia di crescita complessiva dei ......possono competere con ilma stanno ottenendo diversi consensi e sembrano destinate a crescere. Parliamo ad esempio di Dogecoin lanciata da Elon Musk, ma anche di Polkadot e Cardano....Creata per migliorare la tecnologia di Bitcoin, Ripple è la criptovaluta più controversa del momento, soprattutto in merito alla diatriba legale con la SEC ...Probabilmente fino a quando non sarà esaurito, per poi aumentare ancora di più la propria appetibilità. Infatti è un tipo di criptovaluta estremamente richiesta, addirittura talmente tanto che molti ...