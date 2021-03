Balzani | Fonseca non studia i rivali

LAROMA24 : ??? 'La #ASRoma spesso ha la capacità di complicarsi la vita da sola' 'Sugli errori individuali #Fonseca dice la ve… - teladoiotokyo : Francesco Balzani a Te la do io Tokyo: Io ho il dubbio che Fonseca non studi molto gli avversari: Francesco Balzani… - LAROMA24 : ?? ???'#Fonseca non ha colmato il gap con gli altri tecnici, con #Gasperini l'#ASRoma sarebbe 2a' ???'Il tecnico ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Balzani Fonseca

Sportevai.it

'Io ho il dubbio chenon studi molto gli avversari, a volte vedo la Roma giocare e penso che non conosca i punti ... Lo sostiene Francescodi Leggo intervenendo a Te la do io Tokyo , la ......è partito dalla panchina ma come si comporterà oracon Dzeko? Resta una riserva da utilizzare se serve o tornerà titolare pur senza la fascia di capitano? Una risposta la dà Francesco...AS ROMA NEWS - Quinta e impaurita, scrive l'edizione odierna di Leggo (F. Balzani).. Proprio come a marzo dello scorso anno quando esattamente alla 24° giornata la Roma perdeva a Bergamo allontanandos ...NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Roma-Braga: le parole di Fonseca in conferenza stampa Manca sempre meno per il ritor ...