Amazon Prime Video: le novità di marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Scopriamo le novità del catalogo di Amazon Prime Video che arriveranno nel mese di marzo. Tra le serie TV e i film che verranno aggiunti ci saranno diversi nuovi titoli originali che debutteranno proprio questo mese. Alla fine, inoltre, scopriamo i titoli che lasceranno il catalogo a marzo. Amazon Prime Video: le serie di marzo Supercar, tutte le 4 stagioni dal 1 marzo. Il principio del piacere, la prima stagione dal 1 marzo. The Good Doctor, la terza stagione dal 1 marzo. Mazinger Edition Z, la prima stagione dal 15 marzo. Conan il ragazzo del futuro, la prima stagione dal 29 marzo. Eureka Seven, la prima stagione dal 31 ...

