Alto Adige, nelle scuole test rapidi fai da te. Al via un progetto pilota (Di martedì 2 marzo 2021) Un test 'fai dai te' a scuola per circa duemila bambini di 18 istituti in Alto Adige. Il progetto pilota che partirà giovedì e durerà due giorni, ed è sotto la lente d'ingrandimento anche da parte di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Un'fai dai te' a scuola per circa duemila bambini di 18 istituti in. Ilche partirà giovedì e durerà due giorni, ed è sotto la lente d'ingrandimento anche da parte di ...

petergomezblog : Covid, i primi due morti positivi alla variante sudafricana in Alto Adige. Cresce il numero di Comuni isolati… - petergomezblog : Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per la terapia intensiva. L’Alto Adige prolunga il lockdown: la mappa de… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: L'andamento dell'epidemia da #COVID19 in Alto Adige - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Scuola e #COVID19, giovedì novità in arrivo nelle primarie dell'Alto Adige - B_R_U_C_E__ : @trimonazo @jumped126 @ilkalulu @yvngdaggerduck @psi0_ Ma va dai non ci credo veramente? Pensavo davvero in val pusteria in alto adige -