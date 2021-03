Lombardia | stretta di Fontana | Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato” Misure anche per Brescia e altri comuni

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente della RegioneAttilioha appena firmato tre nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare ledi prevenzione a contrasto del Covid su diverse aree del territorio, che entreranno in vigore da mercoledì 3 marzo. Diventerà zonarafforzata, con la chiusura quindi di tutte le scuole, tranne gli asili nido, l’interadi, madiversidelladi Mantova, delladi(incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di diecidella Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. Idi Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano da giovedì 4 ...

