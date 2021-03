Barbara d’Urso commenta il tweet di Zingaretti: “Ringrazio lui e chi la pensa come lui” (Di lunedì 1 marzo 2021) Con alle spalle una serie di meme imperdibili e molto molto ironici, Barbara d’Urso nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 28 febbraio 2021 ha deciso di commentare quello che è successo in settimana. La conduttrice ha spiegato di essersi all’improvviso ritrovata al centro di un dibattito politico del quale ben poco sapeva. Tutto è partito dal famosi tweet di Nicola Zingaretti che, come saprete, ha preso posizione dopo la notizia della chiusura anticipata di Live, mostrando tutta la sua stima sui social alla conduttrice. Un tweet così strano, quello di Zingaretti, che anche noi all’inizio avevamo pensato che fosse uno scherzo. E invece le parole del segretario e leader del PD nonchè presidente della regione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Con alle spalle una serie di meme imperdibili e molto molto ironici,nella puntata di Live-Non è lain onda il 28 febbraio 2021 ha deciso dire quello che è successo in settimana. La conduttrice ha spiegato di essersi all’improvviso ritrovata al centro di un dibattito politico del quale ben poco sapeva. Tutto è partito dal famosidi Nicolache,saprete, ha preso posizione dopo la notizia della chiusura anticipata di Live, mostrando tutta la sua stima sui social alla conduttrice. Uncosì strano, quello di, che anche noi all’inizio avevamoto che fosse uno scherzo. E invece le parole del segretario e leader del PD nonchè presidente della regione ...

