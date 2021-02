I 110 anni di Fila in una collezione tra passato e futuro (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo l'ultimissima collaborazione con Intimissimi Uomo, Fila celebra i suoi 110 anni con una collezione presentata attraverso un cortometraggio, creato da Katie Grand e Steve Mackey e diretto dallo stesso Mackey. Il video celebra l'iconico status sportivo di Fila attraverso una grafica da videogioco sviluppata con Dan Tombs di 2MS Studio. In un'esplosione di colori neon e fluorescenti e con il classico rosso, bianco e blu, colori che hanno fatto la storia del brand, che esplodono sulle pareti, un cast di individui cammina velocemente lungo uno stretto corridoio al ritmo di Put Your Filas On, un brano pubblicato nel 1986 dalla leggenda dell'hip hop Schoolly D. In tre potenti minuti - questa la durata del video - sFila tutta l'essenza del patrimonio del marchio, nato a Biella nel 1911 e ... Leggi su gqitalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo l'ultimissima collaborazione con Intimissimi Uomo,celebra i suoi 110con unapresentata attraverso un cortometraggio, creato da Katie Grand e Steve Mackey e diretto dallo stesso Mackey. Il video celebra l'iconico status sportivo diattraverso una grafica da videogioco sviluppata con Dan Tombs di 2MS Studio. In un'esplosione di colori neon e fluorescenti e con il classico rosso, bianco e blu, colori che hanno fatto la storia del brand, che esplodono sulle pareti, un cast di individui cammina velocemente lungo uno stretto corridoio al ritmo di Put Yours On, un brano pubblicato nel 1986 dalla leggenda dell'hip hop Schoolly D. In tre potenti minuti - questa la durata del video - stutta l'essenza del patrimonio del marchio, nato a Biella nel 1911 e ...

