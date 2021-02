Genoa, Ballardini: “Meglio nel primo tempo, poi siamo calati. Lukaku un leader” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Genoa esce sconfitto per 3-0 contro l'Inter. Il Grifone vede interrompersi il filotto di sette risultati utili consecutivi.caption id="attachment 1084337" align="alignnone" width="3543" Ballardini, getty images/captionLE PAROLE DI BallardiniIl tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione del Grifone ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo il Genoa se l'è giocata. Poi nella ripresa non siamo stati così ordinati con la pressione sulla palla. Non siamo stati bravi come nei primi 45 minuti. L'Inter è la squadra favorita anche perché non ha nessun altro impegno. Tutta l'attenzione è prestata al campionato, cosa che le altre squadre non possono farlo. Abbiamo fatto valutazioni perché alcuni soffrono le partite ravvicinate. Non ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilesce sconfitto per 3-0 contro l'Inter. Il Grifone vede interrompersi il filotto di sette risultati utili consecutivi.caption id="attachment 1084337" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Davideanalizza la prestazione del Grifone ai microfoni di Sky Sport: "Nelilse l'è giocata. Poi nella ripresa nonstati così ordinati con la pressione sulla palla. Nonstati bravi come nei primi 45 minuti. L'Inter è la squadra favorita anche perché non ha nessun altro impegno. Tutta l'attenzione è prestata al campionato, cosa che le altre squadre non possono farlo. Abbiamo fatto valutazioni perché alcuni soffrono le partite ravvicinate. Non ...

