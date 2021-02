Pasqua e chiusure | ancora Dpcm? Per Guzzetta | Pd e M5s sono nostalgici del Conte-bis

(Di sabato 27 febbraio 2021)una volta, sarà blindata. Sfuma infatti, nel solco dell’ultimoemanato dal Governo Draghi, qualsiasi ipotesi di libertà. Nel documento che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo, prevale la linea delle restrizioni più stringenti. Il tentativo, si sa, è quello dinere il più possibile il livello dei contagi. I ristoranti la sera resteranno chiusi ovunque, e come nel primissimo lockdown dovranno abbassare le saracinesche parrucchieri e barbieri nelle zone rosse, nonostante la protesta dell’associazione di settore., il coprifuoco dalle 22 alle 5 e viene confermato il divieto spostamenti tra confini fino al 27 marzo. Se ai tempi delbis ad opporsi fermamente a questi provvedimenti c’era – ça va sans dire – l’opposizione, oggi è dall’interno ...

Stelvio30722279 : RT @luigivanti: Pensierino della buonanotte. Dopo un anno di chiusure e distanziamenti, ci dicono che forse e' meglio starcene tappati in c… - Silvia40123232 : RT @luigivanti: Pensierino della buonanotte. Dopo un anno di chiusure e distanziamenti, ci dicono che forse e' meglio starcene tappati in c… - sconticchio : Pasqua nuovamente blindata e chiusure di ulteriori attività ..... inaccettabile tutto ciò se accostato ai ritardi d… - valentinadigrav : RT @tempoweb: #Draghi blinda la Pasqua: niente visite a parenti e salta la stagione sciistica #dpcm #chiusure #COVID19 #coronavirus https:/… - assaloni : RT @claudio_2022: Draghi blinda la Pasqua: niente visite a parenti e salta la stagione sciistica. Con Draghi cosè è cambiato? https://t.c… -

Una decisione particolarmente importante con l'arrivo dellae l'aumento dei pasti fuori casa ... pizzerie ed agriturismi duramente provati dallaforzate. Con la riapertura di cinema, ......e aperture e ristori. In particolare, dice Acquaroli, "abbiamo chiesto un cambio di passo ... Inoltre, "dato che il Dpcm sarà in vigore fino a dopo, abbiamo richiesto di prevedere, per ...Sarà una Pasqua blindata. Nelle ore in cui la pandemia torna a ringhiare cavalcando la varianti, il governo scrive il nuovo Dpcm. Ma pur nel rispetto del principio del «rigore» ...In questa edizione: Sardegna in zona bianca. Dpcm, chiusure fino a dopo Pasqua. "Dopo gli over80, vaccini a chi lavora". Lavoro, Orlando incontra i sindacati. L'ultimo saluto a Luca Attanasio. Serie A ...