Diaconale | a tre mesi dalla scomparsa uno speciale su Radio Radicale

(Di sabato 27 febbraio 2021) Interverrà anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24. Lunedì alle 19, a Roma, in San Pio X in piazza della Balduina, ci sarà una messa in suffragio.

Domenica 28 febbraio alle 12, su Radio Radicale, Alessio Falconio manderà in onda uno speciale in ricordo di Arturo Diaconale, a tre mesi dalla sua scomparsa. Interverrà anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24. Lunedì alle 19, a Roma, in San Pio X in piazza della Balduina, ci sarà una messa in suffragio.