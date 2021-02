“Rompete i cog***”. Paolo Del Debbio, sfuriata in diretta. Caos in studio con l’ospite: “È l’ultima volta che vieni” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paolo Del Debbio, lite nello studio di Dritto e Rovescio. Una puntata molto delicata quella andata in onda il 25 febbraio. Tanti ospiti in studio come la vicepresidente di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, i deputati Alessia Rotta (Pd), Gennaro Migliore (IV) e Galeazzo Bignami (FdI) e il prof. Matteo Bassetti. Ma non solo. La messa in onda ha dedicato anche uno spazio in grado di affrontare la polemica in seguito alle offese ai danni di Giorgia Meloni. Animi accesissimi nello studio di Dritto e Rovescio, quando è stato affermato: “Sono colpito in negativo dalle espressioni utilizzate dal professore. La Meloni è stata ingiustamente offesa, ma quando Liliana Segre è andata in Senato a istituire la commissione contro l’odio, tutta l’aula si è alzata in piedi, tranne i senatori di Fratelli d’Italia e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)Del, lite nellodi Dritto e Rovescio. Una puntata molto delicata quella andata in onda il 25 febbraio. Tanti ospiti income la vicepresidente di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, i deputati Alessia Rotta (Pd), Gennaro Migliore (IV) e Galeazzo Bignami (FdI) e il prof. Matteo Bassetti. Ma non solo. La messa in onda ha dedicato anche uno spazio in grado di affrontare la polemica in seguito alle offese ai danni di Giorgia Meloni. Animi accesissimi nellodi Dritto e Rovescio, quando è stato affermato: “Sono colpito in negativo dalle espressioni utilizzate dal professore. La Meloni è stata ingiustamente offesa, ma quando Liliana Segre è andata in Senato a istituire la commissione contro l’odio, tutta l’aula si è alzata in piedi, tranne i senatori di Fratelli d’Italia e ...

scimmiaintesta : RT @Masssimilianoo: Vedo che vanno in tendenza hashtag della Casalineggio associati: #governodeipeggiori e #RenziRispondi Andate a casa v… - Masssimilianoo : Vedo che vanno in tendenza hashtag della Casalineggio associati: #governodeipeggiori e #RenziRispondi Andate a ca… - mary118061397 : Rompete i cog.....ni sul gossip velenoso che orbita intorno a Can e voi ci sguazzate dentro con un eccessiva dose d… -