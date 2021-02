Roma, prende a sprangate il compagno della sua ex a Spinaceto: due carte jolly lo incastrano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Violenza nel quartiere Spinaceto, alla periferia di Roma. I loro 6 anni di convivenza erano stati caratterizzati dalla forte e crescente gelosia di un 65enne italiano nei confronti della compagna ucraina. Gli episodi di violenza verbale e minacce non hanno trovato tregua neanche dopo la loro separazion del 2018. Anzi, da allora i comportamenti violenti e le minacce dell’uomo sono diventati sempre più frequenti e insostenibili da parte della donna. Lei, preoccupata soprattutto per l’incolumità della propria figlia minore, ha denunciato il suo ex-compagno. Dopo circa un anno di apparente tranquillità la donna ha deciso di ritirare la denuncia contro l’uomo. Ma la pace è stata solo apparente e di breve durata. Il pedinamento a Spinaceto L’ennesima vicenda di violenza è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Violenza nel quartiere, alla periferia di. I loro 6 anni di convivenza erano stati caratterizzati dalla forte e crescente gelosia di un 65enne italiano nei confronticompagna ucraina. Gli episodi di violenza verbale e minacce non hanno trovato tregua neanche dopo la loro separazion del 2018. Anzi, da allora i comportamenti violenti e le minacce dell’uomo sono diventati sempre più frequenti e insostenibili da partedonna. Lei, preoccupata soprattutto per l’incolumitàpropria figlia minore, ha denunciato il suo ex-. Dopo circa un anno di apparente tranquillità la donna ha deciso di ritirare la denuncia contro l’uomo. Ma la pace è stata solo apparente e di breve durata. Il pedinamento aL’ennesima vicenda di violenza è ...

