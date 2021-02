Massacro di civili in Etiopia, Amnesty denuncia l’esercito eritreo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Amnesty accusa l’esercito eritreo di aver ucciso centinaia di civili nel nord dell’Etiopia. I fatti risalirebbero allo scorso novembre. ADDIS ABEBA – L’Eritrea è accusa del Massacro di centinaia di civili in Etiopia. La denuncia di Amnesty I soldati eritrei avrebbero assassinato centinaia di civili nel Tigrè, regione a nord dell’Etiopia lo scorso novembre. A denunciare l’eccidio è Amnesty International in un rapporto pubblicato oggi. Nella città di Axum, “le truppe eritree si sono scatenate e hanno ucciso sistematicamente centinaia di civili a sangue freddo, cosa che può costituire un crimine contro l’umanità“, ha detto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021)accusadi aver ucciso centinaia dinel nord dell’. I fatti risalirebbero allo scorso novembre. ADDIS ABEBA – L’Eritrea è accusa deldi centinaia diin. LadiI soldati eritrei avrebbero assassinato centinaia dinel Tigrè, regione a nord dell’lo scorso novembre. Are l’eccidio èInternational in un rapporto pubblicato oggi. Nella città di Axum, “le truppe eritree si sono scatenate e hanno ucciso sistematicamente centinaia dia sangue freddo, cosa che può costituire un crimine contro l’umanità“, ha detto ...

Ultime Notizie dalla rete : Massacro civili In Etiopia centinaia di civili uccisi dall'esercito eritreo I soldati eritrei hanno ucciso "centinaia di civili" a novembre 2020 nel Tigrè, regione a nord dell'Etiopia, in un massacro che potrebbe costituire un crimine contro l'umanità. A denunciare l'eccidio è Amnesty International in un rapporto ...

Etiopia, massacro di civili da parte dell'esercito eritreo: "Crimini contro l'umanità"

