Gattuso: “Sono il primo responsabile, bisogna provare a dare qualcosa in più” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gattuso durante la conferenza stampa post – partita, a seguito del match di Europa League Granada – Napoli, esprime la sua opinione. Gattuso s’incolpa, gli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 febbraio 2021)durante la conferenza stampa post – partita, a seguito del match di Europa League Granada – Napoli, esprime la sua opinione.s’incolpa, gli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ndr_eee : RT @ndr_eee: Ormai è chiaro che cascasse il mondo Gattuso resterà fino al termine della stagione. Per il bene del proprio fegato è giusto… - marcelloharan : @SasaMarsiglia Peccato che difficilmente avremo la controprova: non si arriverà all'esonero, l'opzione di due tecni… - cirofantaguzzi : @Chiariello_CS Corre xchè è stato fermo e ha avuto il tempo x allenarsi bene, non ha fatto 3 partite a settimana ed… - grazia_noviello : @TolliVincenzo Molti giustamente condannano le offese a Gattuso, ovviamente tutte le persone perbene ne prendono le… - TolliVincenzo : Ovviamente, pur di difendere #Gattuso, ora si è passato allo sport preferito da molti tifosi, il 'Pappó cacc e sord… -