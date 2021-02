TikTok | 48enne istiga utenti al suicidio | profilo oscurato

(Di giovedì 25 febbraio 2021)a Firenze dalla Polizia Postale in accordo con il Gip. Nel mirino un’influencerche avrebbe postato contenuti per instigare glial: 700mila follower quasi tutti minorenni., il nuovo social in tendenza fra i giovani continua ad essere nel mirino delle autorità: oggetto d’inchiesta sono alcuni profili che, secondo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : ?? Oscurato il profilo #TikTok di una influencer 48enne della provincia di Siracusa indagata con accusa di istigare… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? Oscurato il profilo #TikTok di una influencer 48enne della provincia di Siracusa indagata con accusa di istigare al suicidio… - waltergianno : ?? #tiktok la polizia postale ha oscurato il profilo della 48enne di #siracusa, Ornella Zocco, cantante neomelodica,… - GFucci58 : RT @rtl1025: ?? Oscurato il profilo #TikTok di una influencer 48enne della provincia di Siracusa indagata con accusa di istigare al suicidio… - fisco24_info : TikTok, influencer Siracusa indagata: sequestrato profilo: La decisione della Polizia Postale nei confronti della 4… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok 48enne

CheDonna.it

La Polizia Postale ha fatto oscurare il profilodi Ornella Zocco,di Siracusa, conosciuta come cantante neomelodica ma soprattutto per aver pubblicato video di prove estreme, considerate dagli inquirenti una forma di istigazione al ......Postale nei confronti delladenunciata per istigazione al suicidio La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito il sequestro preventivo, mediante oscuramento, del profilodi una ...TikTok, profilo oscurato a Firenze: 48enne influencer finisce sotto accusa per aver postato contenuti inappropriati. L'indagine.Il profilo tik tok dell'influencer siracusana di 48 anni accusata di istigazione al suicidio dalla Procura di Firenze, è stato oscurato. A gennaio scorso era stata denunciata in seguito alla pubblicaz ...