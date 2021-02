The Elder Scrolls V: Skyrim diventerà un gioco da tavolo. Il finanziamento inizia su Gamefound (Di giovedì 25 febbraio 2021) The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game è in arrivo da Modiphius Games, editore dei famosi giochi da tavolo a tema Fallout e The Elder Scrolls. Il progetto non arriverà su Kickstarter, il sito di crowdfunding di riferimento per i nuovi giochi da tavolo. Invece, il progetto verrà lanciato su Gamefound, una nuova ambiziosa piattaforma di crowdfunding costruita su misura per i giochi da tavolo. Creato dallo sviluppatore di giochi da tavolo Awaken Realms, Gamefound annuncia un'ambiziosa lista di campagne programmate per il 2021. Ciò include una raffinata edizione da collezione del pluripremiato Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island e molto altro. Nato da un'idea di Marcin ?wierkot, fondatore ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) TheV:The Board Game è in arrivo da Modiphius Games, editore dei famosi giochi daa tema Fallout e The. Il progetto non arriverà su Kickstarter, il sito di crowdfunding di riferimento per i nuovi giochi da. Invece, il progetto verrà lanciato su, una nuova ambiziosa piattaforma di crowdfunding costruita su misura per i giochi da. Creato dallo sviluppatore di giochi daAwaken Realms,annuncia un'ambiziosa lista di campagne programmate per il 2021. Ciò include una raffinata edizione da collezione del pluripremiato Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island e molto altro. Nato da un'idea di Marcin ?wierkot, fondatore ...

Ultime Notizie dalla rete : The Elder Starfield e Bethesda insieme per un'asta benefica: in palio Xbox Series X e la possibilità di creare un personaggio Inoltre, vincerà una Xbox Series X ed un lotto con 16 giochi Bethesda tra cui Doom Eternal, The Elder Scrolls e Wolfenstein. Molto probabilmente, il vincitore potrà scoprire i primi dettagli sul ...

Dai vita al tuo personaggio in Starfield per una buona causa Vincerai anche una Xbox Series X nuova di zecca e difficile da trovare oltre a 16 giochi Bethesda, tra cui The Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM e molti altri. - Il team di Bethesda Softworks ...

