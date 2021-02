Tesla Model 3 - Si ferma una linea di produzione: mancano i chip (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Tesla ha temporaneamente fermato una delle linee di produzione della Model 3 nella fabbrica di Fremont, in California. Secondo delle indiscrezioni, lo stop è iniziato il 22 febbraio e dovrebbe durare due settimane, fino al 7 marzo prossimo. I motivi dietro a questa decisione non sarebbero noti nemmeno ai dipendenti, ma la spiegazione più logica è la carenza di chip che ormai da tempo affligge tutti i settori industriali, specialmente quello automotive. Una crisi che colpisce tutti. La Tesla si aggiunge alla lunga lista di costruttori che stanno affrontando il medesimo problema: basta pensare ai continui aggiustamenti alla produzione di Toyota, Nissan, Honda, Mazda e dei marchi di Stellantis, oppure alla Ford e alla General Motors, che sono state costrette a ridurre ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laha temporaneamenteto una delle linee didella3 nella fabbrica di Fremont, in California. Secondo delle indiscrezioni, lo stop è iniziato il 22 febbraio e dovrebbe durare due settimane, fino al 7 marzo prossimo. I motivi dietro a questa decisione non sarebbero noti nemmeno ai dipendenti, ma la spiegazione più logica è la carenza diche ormai da tempo affligge tutti i settori industriali, specialmente quello automotive. Una crisi che colpisce tutti. Lasi aggiunge alla lunga lista di costruttori che stanno affrontando il medesimo problema: basta pensare ai continui aggiustamenti alladi Toyota, Nissan, Honda, Mazda e dei marchi di Stellantis, oppure alla Ford e alla General Motors, che sono state costrette a ridurre ...

Tranzportz1 : Ioniq 5: Hyundai's STYLISH New Tesla Model Y Rival - weijgenberger : Tesla Temporarily Stops Model 3 Production Line In California $TSLA - eggry : Ioniq 5: Hyundai's STYLISH New Tesla Model Y Rival - andrew_dpw : tesla model s come l'oro darà il valore tangibile al bitcoin sul quale sborrerò sopra - Asgard_Hydra : Lucid Motors vuole lanciare una rivale della Tesla Model 3 entro il 2025 - -