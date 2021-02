Espulsione Freuler | Stieler fa una figuraccia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Un'occasione speciale - prima in carriera in una fase ad eliminazione della Champions dopo la promozione a Uefa Elite - un'occasione persa: brutta figura per il tedesco, al di là dell'episodio ...

capuanogio : L’espulsione di #Freuler è semplicemente ridicola. Però un ottavo di finale di #ChampionsLeague è una cosa serissim… - MassimoCaputi : Ma che follia è l'espulsione di Freuler? #AtalantaRealMadrid - OptaPaolo : 16:57 - L'espulsione ricevuta da Remo #Freuler (dopo 16 minuti e 57 secondi) è la più rapida ricevuta da una squadr… - _fastfastfast : Il regolamento é molto chiaro. Espulsione #Freuler sacrosanta. #Gasperini e commentatori #Sky, siete i soliti buffoni. - rosatoeu : Arbitri ex calciatori, l'appello di Gasperini che l'Uefa non dovrebbe ignorare. Il tecnico dell'Atalanta si è sfoga… -

Ultime Notizie dalla rete : Espulsione Freuler

... brutta figura per il tedesco Stieler, al di là dell'episodio del rosso asul quale discuteremo. Non convincente, soprattutto sul disciplinare, lascia la spiacevole sensazione di capire (come ...L'arbitraggio discutibile si è preso tutti i riflettori: quell'frettolosa di, bocciata da tutte le moviole e che ha compromesso e condizionato fortemente l'Atalanta nell'andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, ha avuto ...Atalanta, infortunio Zapata: le ultime sul colombiano, uscito ieri sera nel corso della gara contro il Real Madrid ...“Io sfortunato? Semmai è un po’ sfortunata l’Atalanta (ride, ndr). Pensavamo che con la tecnologia certi episodi non potessero più accadere, invece ci sono ancora…”. Così Gian Piero Gasperini, allenat ...