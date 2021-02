Come impostare i messaggi che si autodistruggono in tutte le chat di Telegram (Di giovedì 25 febbraio 2021) Telegram si aggiorna (immagine: Telegram)Anche se a una prima occhiata non sembra una novità, i nuovi messaggi che si autodistruggono annunciati da Telegram lo sono ecCome. L’app di messaggistica istantanea dal 2013 ha dato ai suoi utenti la possibilità di creare delle chat segrete nelle quali si può impostare un timer di autodistruzione dei messaggi. Ora questa caratteristica potrà essere applicata a qualsiasi messaggio in tutte le chat di Telegram. L’utente potrà far sparire automaticamente i suoi messaggi dalle chat impostando il timer a 24 ore o a 7 giorni dall’invio. Scaduto il tempo i messaggi ... Leggi su wired (Di giovedì 25 febbraio 2021)si aggiorna (immagine:)Anche se a una prima occhiata non sembra una novità, i nuoviche siannunciati dalo sono ec. L’app distica istantanea dal 2013 ha dato ai suoi utenti la possibilità di creare dellesegrete nelle quali si puòun timer di autodistruzione dei. Ora questa caratteristica potrà essere applicata a qualsiasio inledi. L’utente potrà far sparire automaticamente i suoidalleimpostando il timer a 24 ore o a 7 giorni dall’invio. Scaduto il tempo i...

