Aiello a Sanremo 2021 con Ora: testo e significato del brano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo lo strepitoso successo di questa estate, Aiello è pronto per il salto di qualità. Il grande debutto al Festival di Sanremo 2021 con il suo brano Ora e un nuovo disco presto in arrivo dal titolo Meridionale. Un successo travolgente quello che ha sconvolto la vita del cantante calabrese. Un riconoscimento di un lungo lavoro di ricerca che lo ha portato sul palco di Sanremo 2021 con la sua “Ora”. Una canzone che sembra essere in qualche modo anche una sorta di confessione, che ci porta a conoscere meglio Antonio. Lo stesso cantante ha spiegato in una sua recente intervista per Verissimo, che nei suoi brani ci mette tanto del suo, della sua vita, a volte forse, anche troppo. E’ successo anche con Ora? Aiello a Sanremo 2021 con Ora: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo lo strepitoso successo di questa estate,è pronto per il salto di qualità. Il grande debutto al Festival dicon il suoOra e un nuovo disco presto in arrivo dal titolo Meridionale. Un successo travolgente quello che ha sconvolto la vita del cantante calabrese. Un riconoscimento di un lungo lavoro di ricerca che lo ha portato sul palco dicon la sua “Ora”. Una canzone che sembra essere in qualche modo anche una sorta di confessione, che ci porta a conoscere meglio Antonio. Lo stesso cantante ha spiegato in una sua recente intervista per Verissimo, che nei suoi brani ci mette tanto del suo, della sua vita, a volte forse, anche troppo. E’ successo anche con Ora?con Ora: ...

repubblica : Sanremo, Aiello: 'Porto al Festival la mia stranezza e la mia musica contaminata': L'artista cosentino in gara tra… - imperotzsof : Quest'anno a Sanremo ci sarà Aiello e da brava calabrese vorrei tanto sostenerlo. Secondo voi i nostri amisci brasi… - cidivideunmuro : Buonanotte con una benedizione con queste foto di Aiello che non vedo l'ora di vedere sul palco di Sanremo in tutta… - effettomusic : #AIELLO - ESCE IL 12 MARZO L'ALBUM '#MERIDIONALE'. #Sanremo2021 #sanremo #fimi #enjoy #time #tags #rock #sanremo… - cidivideunmuro : RT @fattoreinatteso: vivo per le facce dei miei genitori quando vedranno arrivare sul palco di Sanremo gente come Fulminacci, Colapesce, Co… -